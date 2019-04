"Un piano ambizioso per Tim"

(Afp)

"L'Assemblea degli azionisti di Telecom Italia del 29 marzo ha permesso di dimostrare che Vivendi è un azionista determinato e pragmatico che ha i mezzi per raggiungere i propri obiettivi". Ad affermarlo, nel corso dell'Assemblea di Vivendi, è Arnaud de Puyfontaine, il Ceo del gruppo a proposito dell'impegno del gruppo francese in Tim.

"Telecom Italia e l'Italia - sottolinea de Puyfontaine - occupano un posto importante" nella costruzione del gruppo paneuropeo che è un obiettivo di Vivendi: "Da un lato il gruppo intende distribuire i propri contenuti attraverso il proprio network e dall'altro attraverso operatori tlc che sono partner strategici proprio nella distribuzione dei contenuti e per monetizzarli".

Vivendi, aggiunge de Puyfontaine, "intende creare le condizioni indispensabile al successo di Tim che ha bisogno di un piano industriale ambizioso e di lungo termine per permettere al gruppo di tornare ad un leadership europea e competere alla pari con gli altri attori del settore e ha anche la necessità di avere una governance trasparente e ripacificata in un Consiglio di amministrazione efficace e indipendente. Lo dico 'urbi et orbi': Vivendi è in Italia per molto tempo, per fare vincere Tim e tessere dei legami solidi sia nei contenuti che nei media. In queste settimane - sottolinea - ci sono stati passi avanti significativi e incoraggianti ma restano molte sfide da affrontare". Vivendi, aggiunge, "può contare su un azionista industriale di riferimento, che è il gruppo Bolloré, per permettere al management di raggiungere i suoi obiettivi".

"Roma non si è costruita in un giorno. C'è bisogno di tempo per i grandi progetti", continua de Puyfontaine rispondendo ad un azionista sulla presenza del gruppo in Italia. "Abbiamo un progetto ambizioso e paneuropeo e la Francia e l'Italia sono due paesi vicini a livello culturale. Tim - sottolinea - ha molto potenziale ed è un'impresa che vogliamo accompagnare nel tempo. E' un attore essenziale nel settore tlc e Vivendi sarà un partner industriale di Tim nel lungo termine. La strada non è stata semplice finora ma dall'Assemblea del 29 marzo sono emersi degli segnali positivi che sono stati ricevuti in Italia. Sono fiducioso sulla possibilità di costruire una storia di successo con Tim in Italia".

Per quanto riguarda Mediaset, de Puyfontaine non si sbilancia. "C'è un processo in corso. Non commento".