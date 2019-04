Descalzi: "Eccellente performance industriale e finanziaria"

(Fotogramma)

"Sono molto soddisfatto dell'eccellente performance industriale e finanziaria, realizzata da Eni nel primo trimestre 2019". Così l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi commentando i risultati del primo trimestre del gruppo petrolifero italiano. In particolare, il business E&P, in presenza di uno scenario di mercato sostanzialmente invariato, sottolinea Descalzi, "migliora i propri risultati economici del 25% rispetto al primo trimestre 2018, a conferma di una generazione di cassa ad anno intero in crescita. Anche i risultati del settore G&P sono in miglioramento: l'utile operativo aumenta del 16% a 372 milioni di euro e questo ci dà ulteriore conforto sul conseguimento dell'obiettivo di 500 milioni di euro di risultato ad anno intero". Il downstream R&M e Chimica, aggiunge, "attenua l'effetto di uno scenario margini recessivo e mantiene l'aspettativa di un ampio recupero nei prossimi nove mesi, soprattutto nella Raffinazione e nel Marketing oil. Complessivamente, la gestione del primo trimestre ha generato un flusso di cassa da risultato di 3,42 miliardi di euro, in crescita dell'8% e superiore di 1,5 miliardi agli investimenti di periodo, che sono stati pari a circa 1,9 miliardi, in linea con le aspettative di un valore di euro8 miliardi ad anno intero".

Eni ha chiuso il primo trimestre dell'anno, rende noto il gruppo in una nota, con un utile netto pari a 1,092 miliardi di euro, in crescita del 15% rispetto ai 946 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto adjusted è pari a 992 milioni di euro, in progressione dell'1% rispetto ai 978 milioni dei primi tre mesi del 2018.

"Il gruppo conferma la qualità e robustezza del proprio portafoglio - conclude Descalzi -, capace di coprire nel 2019 costi, investimenti e dividendi ad un prezzo Brent di 55 dollari e di generare, in caso di prezzi superiori come nel momento attuale, cassa in eccesso".