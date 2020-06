Salario minimo, soluzione Europea o nazionale?

“Il Movimento 5 Stelle si batterà per l’introduzione di un salario minimo europeo”; lo ha dichiarato Luigi Di Maio a pochi giorni dalle elezioni europee, confermando la propria intenzione di arrivare ad una normativa unica per tutta l’Unione Europea per quel che riguarda stipendi e retribuzioni.

Così come si sta facendo in Italia, dove si va verso l’introduzione di un salario minimo per un importo di circa 9,00€ l’ora, quindi, anche l’Unione Europea dovrebbe dotarsi di un salario minimo garantito al quale tutti gli Stati membri dovranno attenersi.

Di salario minimo europeo se ne parla in molti dei programmi politici delle europee , tuttavia difficilmente si andrà in questa direzione: è molto più probabile, infatti, che l’Unione Europea lasci la competenza ai singoli Stati in merito alla definizione di uno stipendio orario minimo, tenendo conto delle differenze tra i vari mercati del lavoro.

Di salario minimo uguale per tutti gli Stati, infatti, il Parlamento europeo ne ha già parlato. Ricordiamo infatti che con la Direttiva 2014/67/UE - con la quale vengono descritte le tutele sui minimi salariali per i lavoratori distaccati in altri Paesi dell’Unione - viene riconosciuta la “diversità dei sistemi nazionali di relazioni industriale”, così come “l’autonomia delle parti sociali”.

L’Europa quindi è consapevole che tra i vari Paesi esistono consuetudini differenti, senza contare la differenza che c’è tra le economie dei singoli Stati. Per questo motivo sembra improbabile che nell’ottica di un salario minimo europeo si arrivi a definire un importo minimo sotto al di quale gli stipendi (orari) dei lavoratori non possono andare.

Più probabile che dall’Unione Europea possa arrivare un impulso per i singoli Stati di procedere in questa direzione, lasciando però ad ogni Governo la facoltà di stabilire una paga oraria uguale per tutti e adeguata all’andamento del mercato di lavoro interno.