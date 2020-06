Rottamazione, ecco la scadenza

(FOTOGRAMMA)

Scadenza in arrivo per la rottamazione delle cartelle. Entro il 31 maggio, infatti, "i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate devono presentare la relativa 'Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti' (scarica il PDF) e pagare gli importi dovuti per il perfezionamento" si legge sullo scadenzario di 'Fisco Oggi', portale telematico dell'Agenzia.



"La domanda va presentata in via telematica direttamente dall’interessato, abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, o incaricando un intermediario oppure recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia" viene ricordato. Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, indicando i codici tributo:



- PF30 Iva e relativi interessi

- PF31 Altri tributi erariali e relativi interessi

- PF32 Sanzioni relative ai tributi erariali

- PF33 Irap e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi

- PF34 Sanzioni relative all’Irap e all’addizionale regionale all’Irpef

- PF35 Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi

- PF36 Sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef.