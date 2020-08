Mutui, le offerte di luglio

(Fotogramma)

E' un ottimo momento per sottoscrivere un mutuo, un passo decisivo nella vita degli italiani che intendono comprare casa. Il quadro non potrebbe essere più roseo, quasi irripetibile: spread contenuto, tassi e prezzi delle case si mantengono bassi. A risollevare il morale, di recente, ci ha pensato anche Mario Draghi, che ha dichiarato di essere pronto a lanciare, se necessario, un nuovo quantitative easing. E il cambio al vertice della Bce con la nomina di Christine Lagarde non dovrebbe avere degli effetti in termini di tassi di interesse e conseguenze sui mutui. Con tutta probabilità il nuovo presidente opterà per una soluzione di continuità con la politica monetaria di Mario Draghi, proseguendo sulla sua scia.

Sono tutte buone notizie per chi si trovi a stipulare oggi un mutuo, rispetto a quanto accadeva un anno fa. Le banche italiane si trovano a pagare meno il costo del denaro, puntano a mantenersi su livelli concorrenziali e possono “limare” i tassi offrendo prodotti alle migliori condizioni di sempre.

Vediamo le variazioni che si sono verificate a luglio: Banca Sella ha aumentato lo spread fino a 10 punti base sui tassi fissi e lo spread fino a 5 punti base sui tassi variabili; Webank ha praticato un aumento dello spread fino a 15 punti base sui mutui a tasso fisso; Intesa Sanpaolo ha ridotto il Tan fino a 25 punti base sui tassi fissi; UniCredit ha ridotto il Tan fino a 70 punti base sui tassi fissi; e Bnl ha operato una riduzione del Tan fino a 30 punti base sui tassi fissi e fino a 5 punti base sui tassi variabili

Ma quali sono le offerte migliori in circolazione? Le domande quando si parla di mutuo sono davvero tante e di certo la scelta fra tasso fisso e uno variabile diventa molto importante. Fondamentale per scegliere bene, è informarsi e raccogliere tutti i dati necessari per richiedere un finanziamento con le idee chiare. Confrontare è una soluzione ragionevole. Ecco due simulazioni di acquisto realizzate per AdnKronos da MutuiSupermarket.it:

SIMULAZIONE PER MUTUO A TASSO VARIABILE - Mutuo acquisto, tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

I primi 5 istituti che offrono le condizioni più convenienti sono Credem (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,65%; TAN 0,29%; rata 600,42€, TAEG 0,60%); Unicredit (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi; Spread 0,95%; TAN 0,59%; rata 618,81€; TAEG 0,74); Hello Bank (istruttoria online, indice Euribor 1 mese; Spread 1,00%; TAN 0,61%; rata 619,61€; TAEG 0,75%); BNL (istruttoria in filiale, Euribor 1 mese; Spread 1,00%; TAN 0,61%; rata 619,61€; TAEG 0,79%) Monte dei Paschi di Siena (istruttoria in filiale, indice Euribor 6 mesi; Spread 0,60%; TAN 0,60%; rata 619,18€; TAEG 0,79).

SIMULAZIONE PER MUTUO A TASSO FISSO - Mutuo acquisto, tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma.

Fra le 5 migliori proposte, figurano quelle di Unicredit (istruttoria in filiale, TAN 1,00%; rata 618,81€; TAEG 1,12); Credem (istruttoria in filiale, TAN 0,90%, rata 637,63€; TAEG 1,19%); Credit Agricole (istruttoria in filiale; TAN 1,11%; rata 647,61€; TAEG 1,22%); Banca Monte dei Paschi di Siena (istruttoria in filiale; TAN 1,28%; rata 661,49€; TAEG 1,48%); IWBank (istruttoria online, TAN 1,20%, rata 656,42€, TAEG 1,30%).