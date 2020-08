Versamenti, arriva il calendario delle rate

(Fotogramma)

Pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. La risoluzione, afferma l'Agenzia delle entrate, si sofferma sulle scadenze dei versamenti e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non fruire della proroga. La risoluzione riassume due possibili calendari per effettuare i versamenti per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che hanno optato per la proroga sino a fine settembre.

Il primo calendario, per i titolari di partite iva, prevede tre date: 30 settembre; 16 ottobre e 18 novembre (con il pagamento degli interessi rispettivamente dello 0,18% e dello 0,51%). Per gli altri le date sono quelle del 30 settembre, 31 ottobre (con il pagamento dello 0,33% degli interessi) e 2 dicembre (0,66% degli interessi).

Per tutti i soggetti che abbiano beneficiato della proroga (titolari o meno di partita Iva) e optano per il versamento in una unica soluzione, le date di scadenza sono il 30 settembre 2019, oppure, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, il 30 ottobre 2019. Il documento di prassi precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità per chi sceglie di non fruire della proroga, di versare entro il 30 settembre le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, al netto degli interessi e della maggiorazione dello 0,40%.