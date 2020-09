Durigon: "Chi critica 'Quota 100' mente o è ignorante"

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

"Con Quota 100 la disoccupazione è in calo e chi lo nega mente". Così il sottosegretario al Lavoro (Lega) Claudio Durigon in un'intervista a 'Libero'. Sulle stime diffuse domenica dalla stampa, che parlano di 3 assunzioni ogni 10 uscite - dunque, un bilancio magrissimo in termini di turn over, Durigon commenta: "Chi ha 'passato' questi numeri ai giornali è in malafede oppure è ignorante". Si tratta infatti di cifre "del 2018, gli unici a oggi disponibili, quando Quota 100 non c’era ancora".

"L’unico rapporto ufficiale da quando (aprile 2019) è entrata in vigore quota 100 - spiega - è quello dell’Istat, che segnala come l’occupazione da aprile a giugno 2019 ha registrato una crescita consistente rispetto ai tre mesi precedenti. Andando nello specifico si è registrato un +0,5% che corrisponde a 124mila nuove unità occupate. A questo bisogna poi aggiungere che a giugno il tasso di disoccupazione è sceso al 9,7%".

Inoltre, sottolinea ancora Durigon, "non solo siamo riusciti a far diminuire il numero dei disoccupati, ma lo abbiamo fatto soprattutto tra i giovani. In quel campo la disoccupazione è scesa di un punto e mezzo, al 28,1% con 45mila giovani che hanno finalmente iniziato a lavorare". Per questo, conclude, "ribadisco con forza che il provvedimento che porta il nome di Quota 100 sta dando risposte importanti sia nel campo dell’occupazione, sia in quello del ricambio generazionale del mondo del lavoro".