Il patto di Conte con l'Ue

Un patto con l'Unione Europea: riforme per modernizzare il Paese, in un "po' di tempo", in cambio della possibilità di effettuare investimenti. Con l'impegno di ridurre il debito pubblico, ma attraverso la "crescita economica". E' quello che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte propone all'Ue, nei colloqui istituzionali che tiene oggi a Bruxelles.