Alitalia, scadenza proposta dai commissari 15 ottobre

(Fotogramma)

Da quanto si apprende da fonti del MiSE, sembra che i commissari siano orientati a dare tempo sino e non oltre al 15 ottobre, per permettere al consorzio di definire i dettagli del piano di acquisizione di Alitalia. La risposta ufficiale del neo ministro arriverà domani, ma la richiesta sarebbe valutata congrua nelle tempistiche, che consentirebbero di affinare i dettagli di quello che dovrà essere un rilancio ambizioso e non semplicemente un salvataggio della compagnia.