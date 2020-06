Clima, Greta: "Giovani devono raccontare loro storie"

(Foto Afp)

La giovane attivista Greta Thunberg ha partecipato oggi, in occasione della Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (Cop25), a una conferenza stampa, insieme all'attivista di Fridays for Future Germany, Luisa Neubauer, approfittando dell'attenzione mediatica per dare voce agli altri giovani che hanno bisogno di raccontare le loro storie.

Una lunga fila di giornalisti si è creata in sala stampa. "Abbiamo notato un'attenzione dei media - ha detto la giovane attivista per il clima - e crediamo che sia nostra responsabilità morale usare questa attenzione per dare voce a coloro che hanno bisogno di raccontare le loro storie".

La giovane svedese ha insistito sul fatto che ci sono popolazioni del Sud e i popoli indigeni che hanno bisogno di raccontare la loro storia. "L'impatto del cambiamento climatico non riguarderà solo i bambini di oggi. Sta colpendo molte persone, che oggi soffrono e muoiono - ha aggiunto - Ecco perché abbiamo creato questo evento, come piattaforma per condividere storie che dovrebbero essere raccontate".