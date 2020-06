Alitalia, Patuanelli convoca sindacati

(Foto Fotogramma)

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha convocato i sindacati per il 17 dicembre prossimo sul dossier Alitalia. Lo riferiscono fonti sindacali. L'appuntamento è fissato per le ore 15 al Mise.

''Non mi preoccupa che il decreto Alitalia sia fuori dalla manovra, lo convertiremo", ha detto Patuanelli, a margine del voto di fiducia sul dl sisma al Senato. "Voglio vedere chi ha il coraggio di dire che bisogna mettere gli aerei a terra domani" ha aggiunto.

Il dl è stato escluso dalla manovra in commissione Bilancio in quanto inammissibile per materia.