"In futuro cambieranno le mansioni e saranno sempre più in crescita nuovi lavori come quelli legati all'ecologia o all'invecchiamento della popolazione, con buone opportunità nel settore di assistenza e di cura". Così Gianni Rosas, direttore dell’Ufficio OIL per l'Italia e San Marino, ha commentato le opportunità del lavoro nel futuro al convegno “Lavoro del futuro, futuro del lavoro”, organizzato da CIDA con il contributo di ILO e che si è tenuto oggi a Milano.