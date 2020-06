Mes, Gualtieri: "Ennesima fake news Salvini, in riforma no scudo penale"

Roberto Gualtieri (FOTOGRAMMA)

"Ennesima fake news di Salvini. La riforma del Mes non introduce nessuno scudo penale né modifiche agli articoli sulle immunità, che sono in linea con le norme che disciplinano il trattamento delle principali organizzazioni internazionali (Fao, Ue, Fmi, Banca Mondiale, etc...)". Ad affermarlo in un tweet è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.