Alitalia, Battisti: "Approccio Atlantia condizionato ad altre vicende"

(Afp)

Nel corso del confronto che si è sviluppato sulle prospettive di Alitalia "è emerso in maniera chiara come l'approccio di Atlantia fosse condizionato ad altre vicende". Lo sottolinea l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane Gianfranco Battisti, in audizione in Commissione Trasporti della Camera nell’ambito dell’esame del DL su Alitalia.

Alitalia, Atlantia: "Piano Delta inadeguato"

Quella di Fs su Alitalia, ha sottolineato l'ad e dg di Ferrovie, è stata una "offerta formulata in maniera chiara ma con condizioni imprescindibili" fra cui che ci fossero "risultanze soddisfacenti su due diligence su ogni singolo aspetto". "Non avevamo intenzione di consolidare" la nostra presenza nella compagnia aerea, ha aggiunto, e "chiedevamo soprattutto che ci fosse un primario vettore aeronautico che potesse garantire" le competenze necessarie. Fra le altre condizioni quella che "dall'Antitrust nazionale ed europeo non ci fossero ricadute negative sulla nostra azienda" e che "il Mef garantisse il cambio di statuto sulla possibilità per Fs di svolgere anche servizio di trasporto aereo".

Al termine di una lunga serie di confronti e verifiche sulla vicenda Alitalia - in cui ad esempio "Lufthansa non ha mai risposto formalmente a nessuna iniziativa che avevamo richiesto" - "Ferrovie è uscita di fatto" dall'operazione: pertanto "abbiamo chiuso i rapporti con nostri advisor e chiesto la restituzione della garanzia offerta il 31 ottobre 2018". Fs non ha avuto ulteriori contatti con Delta e Lufthansa, dopo la chiusura della precedente procedura. "Con gli ad di Delta e Lufthansa non siamo andati avanti con interlocuzioni di carattere industriale, li ho sentiti a Natale ma per pura cortesia amichevole", afferma Battisti.

Rispondendo ad una domanda su eventuali primi contatti con il nuovo commissario straordinario della compagnia Giuseppe Leogrande, Battisti ha spiegato di "non aver incontrato Leogrande. Non sappiamo che tipo operazione vuole portare avanti, quindi non sappiamo nulla della nuova procedura".