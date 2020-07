L'Ue vara il Green Deal, in arrivo mille miliardi di investimenti

(Foto Fotogramma)

L'Unione Europea vara il Green Deal, il piano di investimenti per l'economia 'verde'. Il programma della Commissione Europea "mobiliterà almeno mille miliardi" di euro "di investimenti sostenibili nel prossimo decennio", ha assicurato il vicepresidente esecutivo della Commissione Valdis Dombrovskis, intervenendo nella sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

"Il bilancio Ue - ha continuato Dombrovskis - aggiungerà fino a circa la metà della cifra e utilizzerà anche la leva finanziaria (investimenti privati favoriti da investimenti o garanzie pubbliche, che mitigano il rischio, ndr)". "Attraverso Invest Eu - ha proseguito - mobiliteremo circa 279 mld di fondi pubblici e privati per gli investimenti favorevoli al clima e all'ambiente. In questo modo, il bilancio Ue verde farà da esempio. Il cofinanziamento nazionale per i progetti verdi conterà per altri 114 mld".

"Il Just Transition Mechanism - ha detto ancora Dombrovskis - mira a raggiungere i 100 mld nel prossimo bilancio pluriennale dell'Ue. Oltre al bilancio Ue, attingeremo anche ai fondi per l'innovazione e la modernizzazione dello schema di trading delle emissioni". Il primo vicepresidente Frans Timmermans ha precisato che i 100 mld previsti per il Just Transition Fund sono "un inizio", assicurando che il Green Deal sarà ispirato al principio dell'"equità". "Inoltre - ha aggiunto - la Banca Europea per gli Investimenti mira ad aumentare la quota di finanziamento sostenibile dal 25% al 50% entro il 2025. In più metteremo chiare condizioni per consentire alle autorità pubbliche e ai privati di investire in modo sostenibile: regole chiare sono un forte incentivo".

Su 7,5 mld di euro di risorse fresche totali nell'ambito del Just Transition Fund annunciato oggi, all'Italia dovrebbe spettare un contributo nell'ordine delle "centinaia di milioni", ha precisato il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a Strasburgo, spiegando che il Just Transition Mechanism, nell'ambito del quale sarà inquadrato il Just Transition Fund, "certamente" potrà riguardare anche l'ex Ilva di Taranto. "La Puglia -ha osservato Gentiloni - in particolare la zona di Taranto, è una tipica dimostrazione, come la Macedonia" greca "o altre regioni dell'Europa", di aree in cui "una transizione a energie che usano meno intensamente il carbone è necessaria. Il che non vuol dire naturalmente che i problemi dell'Ilva saranno risolti dal Just Transition Fund".

Il Fondo per la transizione giusta, strumento principale del Just Transition Mechanism che dovrà attutire le conseguenze economiche della transizione 'verde', "lo vogliamo robusto, con risorse adeguate. Mi sembra che si siano fatti passi avanti e che alcuni meccanismi possano consentire ai nostri Paesi di attingere ad un fondo sufficientemente forte", ha rimarcato il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, a margine della plenaria a Strasburgo. "Il Green Deal - ha continuato Sassoli - è la scommessa di un nuovo modello di sviluppo europeo. Ci saranno cinquanta provvedimenti legislativi nei prossimi due anni: il primo verrà presentato oggi, riguarda il Fondo per la Transizione giusta, come accompagnare la trasformazione, aumentare i posti di lavoro e non chiudere le aziende. Naturalmente, poi arriveranno gli altri 49 provvedimenti", conclude.

In un tweet, il premier italiano Giuseppe Conte ha affermato che il Green Deal e il Just Transition Mechanism "sono un importante passo avanti verso un’Europa verde e una transizione industriale socialmente giusta. Bene gli obiettivi di Von Der Leyen. L’Italia coglierà questa storica opportunità di crescita e lavoro, soprattutto per i giovani".

"In 10 anni 1.000 mld di investimenti verdi. Con il Green New Deal Ue impegno senza precedenti per la transizione ecologica, verso un'Europa sostenibile e innovativa. Con la manovra 2020 l'Italia ha posto le basi per giocare questa partita da protagonista", ha sottolineato, sempre su twitter, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.