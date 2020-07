Clima, gli ultimi 10 anni i più caldi mai registrati

Foto Fotolia

"Gli ultimi 5 anni sono stati i più caldi degli ultimi 140 anni". E' quanto emerge da un'analisi della Nasa e della National Oceanic and Atmospher Administration (Noaa) resa nota oggi. Il 2019, rilevano, "è stato il secondo anno più caldo dal 1880". Al primo posto si conferma il 2016. L'anno scorso le temperature erano 0,98 gradi celsius più caldi rispetto alla media del 1951-1980 secondo gli scienziati del Goddard Institute for Space Studies (Giss) della Nasa a New York.

"Il decennio appena concluso è chiaramente il decennio più caldo mai registrato", le parole di Gavin Schmidt, il direttore del Goddard Institute for Space Studies (Giss) della Nasa illustrando i dati diffusi dalla Nasa e dalla Noaa. Dal 1880, la temperatura media globale è aumentata ed è ora di oltre 1 grado celsius in più rispetto al XIX secolo.