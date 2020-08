Turismo, Germania sorpassa l'Italia

(Fotogramma)

E' sorpasso. La Germania ha superato l'Italia per numero di pernottamenti in strutture turistiche nel 2019, relegando il Bel Paese in quarta posizione nell'Ue. A certificarlo è Eurostat: nel 2019 resta prima la Spagna, con 469 mln di notti (+0,5% sul 2018), seconda la Francia (446 mln, +0,8%), terza la Germania (436 mln, +4%) e quarta l'Italia, con 433 mln (+0,9%). Nel 2018 l'Italia era terza, con 429 mln di pernottamenti (+1,9%), e la Germania quarta, con 419 mln (+4,3%). In tutto i pernottamenti nell'Ue sono stimati a 3,2 mld, in rialzo del 2,4% sul 2018.