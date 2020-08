Gentiloni pungola i tedeschi: "Dovete investire"

Per l'andamento dell'economia europea "molto dipende, in generale, dall'andamento delle politiche di bilancio". Soprattutto "chi ha spazio fiscale e un livello di debito molto basso", Paesi come "la Germania", è chiamato "a contribuire con investimenti a politiche più espansive". Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a Bruxelles.