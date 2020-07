Cura Italia, l'emendamento: risorse anche a scuole private

Fotogramma

Anche le scuole private avranno accesso alle risorse statali per dotarsi di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali e per la necessaria connettività di rete. E' quanto prevede un emendamento del relatore al decreto legge Cura Italia, che stanzia 2 milioni di euro per gli istituti paritari.