Naturalmente "nessun Paese è obbligato a usare" le linee di credito del Mes destinate a combattere la pandemia di Covid-19, "ma è un'opportunità in più. Ad esempio Paesi come l'Italia hanno versato in quella cassa 14 miliardi di euro e ora può riceverne ben 37". Lo sottolinea il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, in un videomessaggio dalla sua casa a Bruxelles, commentando l'accordo raggiunto nell'Eurogruppo di ieri, giovedì 9 aprile 2020.