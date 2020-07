Tremonti: "Mai firmato per Mes, lo ha fatto governo Monti"

(Fotogramma)

"Non ho firmato e non avrei mai firmato questo orrore". Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia, si esprime così in relazione alla genesi del Mes. "Nota anti-fake. Il 6/12/10 sul Financial Times esce articolo a firma Tremonti e Juncker dal titolo “E-bonds would end the crisis”. Il senso dell’articolo era far uscire l’Europa dalla crisi usando un fondo salva-Stati per emettere gli Eurobond. Una cosa era certa: no Eurobond, no MES!", scrive Tremonti su Twitter.

"Solo nel 2012, dopo l’invio della Troika in Grecia e dopo la 'chiamata dello straniero' in Italia, il governo Monti firma la modifica del Trattato europeo che dà vita al MES nella logica 'Troika sì, Eurobond no!'. Non ho firmato e non avrei mai firmato questo orrore", aggiunge.