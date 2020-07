Coronavirus, Abi: "Possibili milioni di domande prestiti dl liquidità"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Non è possibile stimare il numero esatto "ma ci sono milioni di soggetti che potenzialmente faranno richiesta" dei finanziamenti previsti dal dl liquidità per le imprese. Lo ha detto Gianfranco Torriero, vicedirettore generale dell’Abi, nel corso di una conference call con i giornalisti per presentare i dati del bollettino mensile.

"Ci basiamo sulle indicazioni che provengono da documenti presentati dal governo. Non riusciamo a fare una previsione delle effettive domande che ci saranno, c’è però un’attesa di un numero di domande particolarmente rilevante e che dovrà essere sostenuto. E' il motivo per cui - ha detto ancora Torriero – c’è questo attivismo della nostra associazione in coordinamento con i vari operatori. Non viaggiamo da soli, in modo da creare le condizioni per cui, nel momento in cui arriveranno le domande, saremo tutti preparati".