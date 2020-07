Tria: "Mes meglio di Eurobond se senza condizionalità"

Foto Fotogramma

"Meglio Mes o Eurobond? Se è senza condizionalità è meglio il Mes, ti danno questo credito a un tasso più basso e più vantaggioso. L'alternativa è cercarlo sul mercato a tassi maggiori. E in qualche modo, non c'è prestito senza condizioni". Lo dice Giovanni Tria, ex ministro dell’Economia del primo governo Conte, ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Radio 1 Rai.

"Bisogna leggere attentamente le condizioni finali, se sono quelle che hanno detto oppure no. Ma il Mes è un fondo creato da tutti gli stati europei per aiutare i paesi in difficoltà e salvarli, è un fatto positivo. I soldi vengono prestati se uno li chiede. Normalmente se vai in banca a chiedere un prestito la banca ti dà alcune condizionalità dirette a ottenere la restituzione del prestito. L'alternativa qual è? Chiedere un prestito ma ai mercati finanziari e a condizioni peggiori", evidenzia Tria.

E sulla situazione di emergenza che sta vivendo l'Italia a causa del Coronavirus, l'ex ministro afferma: "Se io avevo una situazione complicata sono bazzecole rispetto a oggi. E' molto difficile, vedo un po' un'incertezza. Mi sento ancora emotivamente coinvolto perché dentro di me penso ancora a quello che si dovrebbe fare".