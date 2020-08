Coronavirus affonda il Pil Usa: in primo trimestre -4,8%

Foto AFP

La pandemia di coronavirus fa sentire i suoi effetti sull'economia degli Stati Uniti che - secondo i dati appena diffusi dal Bureau of Economic Analysis - ha visto nel primo trimestre il prodotto interno lordo scendere del 4,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Si tratta della peggiore contrazione dal quarto trimestre 2008, in piena crisi finanziaria globale. Sul dato pesano i lockdown, con blocchi di settori significativi dell'economia: particolarmente pesante l'impatto sui consumi privati, motore del Pil Usa.

Kevin Hasset, consigliere economico senior del presidente Donald Trump, ha ammonito nei giorni scorsi che il secondo trimestre potrebbe vedere un dato del Pil "intorno a -l 20 / -30 per cento".