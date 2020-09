Via libera a Fondo edilizia universitaria, pubblicato il decreto

(Fotogramma)

Via libera dal ministro dell'Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, al Fondo per l'edilizia universitaria che porterà nuove infrastrutture tecnologiche agli atenei e servizi più innovativi per gli studenti.

Il Mur ha infatti annunciato che è stato pubblicato il decreto relativo agli interventi di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche delle Università statali 2020: modalità didattiche innovative e contenuti multimediali avanzati da un lato, strumenti utili per migliorare la gestione e la pianificazione dei servizi agli studenti dall’altro.

"Con il Fondo per l’edilizia universitaria - commenta Gaetano Manfredi - puntiamo a rendere l’università sempre più innovativa, a partire dal potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, sia per la didattica sia per i servizi agli studenti".