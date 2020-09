Gualtieri: "Parti dell'intervista di Bonomi ingenerose"

"Una delle virtù necessarie quando si governa è avere un atteggiamento costruttivo, quindi anche parti dell'intervista mi sono sembrate ingenerose, tenuto conto del dialogo che c'è stato con Confindustria, in merito anche alle proposte accolte nel decreto rilancio". A dirlo è il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a 'Mezz'ora in più' su Rai 3 commentando l'intervista del neo presidente di Confindustria Carlo Bonomi a 'La Repubblica'. "Quindi guardo in positivo - ha proseguito Gualtieri - e penso sia giusto l'invito a concentrare bene le risorse per gli investimenti e per il futuro, e a non disperderle".

Nell'intervista a 'La Repubblica' Bonomi ha affermato che "questa politica rischia di fare più danni del Covid". Questo "è un Paese che si è abituato ad essere anestetizzato. Io non sto cercando la polemica, non sono contro a priori. Sto cercando di mettere tutti davanti alla realtà: gli imprenditori sono fortemente preoccupati. In autunno molte imprese non riapriranno, altre dovranno ridimensionarsi" ha rimarcato, sottolineando che "serve una strategia, una visione, un’idea di quale Paese vogliamo costruire. Bisogna smetterla di guardare esclusivamente al dividendo elettorale".

Gualtieri ha spiegato che a settembre con il Def sarà presentato "un grande piano per la rinascita e la ripresa" per "investire sul futuro, sull'innovazione, sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità ambientale, sugli investimenti. Chiediamo a tutte le forze di contribuire e dare idee e proposte", ed ha aggiunto che la "crisi può essere anche una grande opportunità e non dobbiamo sprecarla". "Abbiamo stanziato risorse imponenti, valuteremo tutti gli strumenti anche il Mes" ha detto il titolare dell'Economia.