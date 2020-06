Pensioni, quattordicesima a luglio: a chi spetta

(Fotogramma)

Nel 2020 l’Inps eroga d’ufficio la cosiddetta quattordicesima ai pensionati. Lo rende noto l'Istituto. La quattordicesima viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2020 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2020, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

La quattordicesima, che può variare tra 336 e 655 euro, spetta ai pensionati di età maggiore uguale a 64 anni che percepiscano redditi inferiori a due volte il trattamento minimo. La cifra dipenderà dal reddito e degli anni di versamenti contributivi.

Il reddito complessivo, oltre il quale non si ha diritto alla quattordicesima, è di 13.391,82 euro. Secondo i parametri fissati, il tetto massimo di reddito viene incrementato dell'importo del beneficio, che varia ovviamente per ciascuna fascia contributiva.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2020 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2020, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2020. Ai beneficiari viene inviata la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il portale dell’Istituto.