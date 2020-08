Fase 3, "pensiamo a bonus ristoranti per prossimo anno"

(Afp)

Nel dl agosto è 'saltato' il bonus del 20% previsto per i ristoranti per sostenere i consumi ma il governo pensa di introdurlo il prossimo anno. Lo afferma la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova a 'Agorà estate'. "Nel dl agosto - ricorda - c'è un'altra misura che è in capo al ministero dei Beni culturali per sostenere nelle città turistiche le strutture alberghiere". Mentre, "per il sostegno ai consumi c'è in animo di prevedere questa misura per il prossimo anno: si è dovuto fare i conti con le risorse", conclude.