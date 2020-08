Gualtieri: "Ci sono tutte le condizioni per forte rimbalzo Pil"

(Fotogramma)

"Avevo detto che ci aspettiamo un rimbalzo significativo dell'economia: merito della capacità che il Paese ha avuto di seguire rigorosamente le procedure di contenimento del virus che ci ha consentito di riaprire e di ripartire". Lo dice il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, nel corso di un evento a Osimo con il candidato presidente alla Regione Marche del centrosinistra Maurizio Mangialardi.

"Merito - aggiunge - dell'Europa che ci ha aiutato e che ci ha sostenuto. Merito anche del lavoro che il governo ha fatto per sostenere i lavoratori, i cittadini e le imprese. Adesso ci sono le condizioni per una ripresa dell'economia e le condizioni per un rilancio del Paese e delle Marche”.

"L'Italia ha avuto più soldi di tutti", evidenzia, risorse per "grandi progetti" non solo "per far ripartire l'economia, ma per cambiare il volto dell'Europa e io penso che noi abbiamo l'opportunità unica di cambiare il volto dell'Italia" dice Gualtieri a proposito del Recovery fund.

"Bisognava realizzare il più grande programma di rilancio dell'economia della storia d'Europa e questo è il Recovery plan" sottolinea ancora.