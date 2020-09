Consob, Savona positivo al Covid

(Fotogramma)

Il presidente della Consob Paolo Savona è risultato positivo al Covid. Lo apprende l'Adnkronos.

"Sto benissimo. Sono portatore asintomatico e ora sono in quarantenna. Continuerò a lavorare da remoto", dice Savona all'Adnkronos. "L'ho saputo oggi. Non ho nessun sintomo per fortuna. Tutta la segreteria è risultata negativa", spiega ancora Savona.

Consob, caso Covid: chiusi uffici Roma e Milano