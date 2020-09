Gentiloni: "Sure pronto, 100 miliardi per i lavoratori"

(Fotogramma)

"Ho scritto a Olaf Scholz", ministro delle Finanze tedesco, per la presidenza di turno del Consiglio Ue, "per confermare che tutti gli Stati membri hanno fornito le garanzie bilaterali, sicché ora lo strumento Sure è disponibile e pronto ad essere dispiegato nelle settimane a venire. Sono 100 mld di euro a sostegno dei lavoratori dell'Ue". Lo dice il commissario all'Economia Paolo Gentiloni, su un social network.

Sure è il programma destinato a finanziare gli schemi nazionali in sostegno dell'occupazione in tempi di crisi, come la cassa integrazione in Italia. Voluto dallo stesso Gentiloni e dal collega al lavoro Nicolas Schmit, verrà finanziato emettendo obbligazioni; il meccanismo e la base giuridica utilizzati per Sure hanno fatto da modello per il funzionamento di Next Generation Eu, il piano per la ripresa da 750 mld di euro varato dal Consiglio Europeo dello scorso luglio.