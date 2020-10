Covid, De Micheli: "Rischio contagio bassissimo su mezzi pubblici"

(Fotogramma)

''Il rischio di contagio nel sistema del trasporto pubblico locale è bassissimo. I mezzi pubblici anche nei periodi di punta generalmente non superano la capienza tra il 70-75%. Però visivamente e giustamente in termini di percezione della propria sicurezza personale, sui mezzi urbani che sono autobus, metropolitane che non hanno molte sedute ma si sta molto in piedi, è di insicurezza''. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, lo spiega in occasione di un'intervista a 'In Mezz'ora' su Raitre.

"Abbiamo concordato un sistema più flessibile per gli orari delle scuole superiori e un ulteriore spinta alla flessibilità degli orari per il lavoro e l'implementazione dello smart working. Queste tre misure alleggeriranno il trasporto pubblico locale. Inoltre aumenteremo i controlli per evitare i problemi tra persone che scendono e quelle che salgono'', aggiunge.