Covid, positivo Ragioniere dello Stato. Gualtieri in isolamento

(Fotogramma)

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, è, a quanto s'apprende, in isolamento dopo che il Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, è risultato positivo al coronavirus. Il titolare del Mef è ora in attesa dell'esito del tampone e, al momento, sta partecipando in videoconferenza agli incontri di Palazzo Chigi con le categorie coinvolte dalla stretta dell'ultimo Dpcm in vista del varo del decreto ristori, previsto nel pomeriggio.