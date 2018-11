Borsa in rialzo e spread in calo

Fotogramma

La Borsa di Milano rimbalza dopo due sedute consecutive di ribassi e risale dai minimi di dicembre 2016 toccati ieri. Il Ftse Mib, a fine seduta, guadagna l'1,41% a 18.731 punti dopo la bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea, che procede spedita verso l'apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia. "L'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito nei confronti dell'Italia è giustificata", ha detto il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, a Bruxelles in conferenza stampa.

La decisione è un rischio che il mercato aveva già prezzato nei giorni scorsi. Le 'prese di beneficio' ci sono anche sullo spread tra Bund e Btp, che scende a 311 punti base dopo la chiusura di ieri a 327 punti. Sul Ftse Mib, provano a recuperare le banche: Banco Bpm è maglia rosa con un guadagno del 7,6%.

Piazza Affari ha seguito l'onda dei rimbalzi, dagli indici europei a Wall Street, oggi in forte recupero dopo due sedute di drammatici ribassi. Il Nasdaq guadagna l'1,5% e il Dow Jones lo 0,6% nonostante i dati sui sussidi di disoccupazione e sugli ordini di beni durevoli siano peggiori del previsto. Tra le piazze europee, spiccano i rialzi di Francoforte (+1,6%) e Londra (+1,47%). Parigi segna a fine giornata +1,3%, Madrid +1,06%.

Tra i rimbalzi, c'è da segnalare anche quello del petrolio. Dopo il tonfo di ieri ai minimi da un anno, il Wti risale a 55,7 dollari al barile (+4%). Sul paniere principale della Borsa di Milano, spicca il +7,6% a 1,83 euro di Banco Bpm, tra i titoli che stanno più soffrendo dall'allargamento dello spread insieme a Bper (+3,6%) e Ubi (+2,8%). Mps segna +3,48%.

Tra i titoli più comprati, anche St (+4,7%), Banca Mediolanum (+4,2%), Poste (+3,3%) e Mediaset (+2,85). Tim rimonta e sale a +1,35%, Enel guadagna l'1,33%. Sul fronte dei ribassi, i più venduti della seduta sono A2a (-1,65%), Campari (-1,14%), Luxottica (-1,06%) e Unipol (-1,03%).