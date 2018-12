Eurotech, ceo: "Digitalizzare per evitare recessione"

Roberto Siagri, ceo Eurotech

"Fa piacere, ma in fondo ce l'aspettavamo, è il ritorno sui nostri investimenti". Roberto Siagri non è particolarmente stupito dal risultato della sua Eurotech, la società dell'hi-tech che ha guadagnato di più sulla Borsa di Milano nel 2018, mettendo a segno un rialzo del 143% in un anno in cui il Ftse Mib ha perso il 16%. "Prima o poi - dice l'amministratore delegato in un'intervista all'Adnkronos - sarebbe successo, perché il tema della digitalizzazione dei processi e dell'industria 4.0 è maturo, almeno a livello globale". Un po' meno in Italia, dove, osserva Siagri, "c'è ancora troppa diffidenza: l'industria per anni non ha capito che il digitale riguarda tutti, che deve entrare nei prodotti e nelle fabbriche".

Eurotech, che registra all'estero l'85% dei suoi ricavi, per lo più negli Stati Uniti e in Giappone, produce computer in miniatura e dispositivi intelligenti per le imprese. E' specializzata nell'Internet of Things, nei servizi cloud e nell'intelligenza artificiale. Di recente, ad esempio, ha realizzato piccoli computer di bordo per le Ferrovie tedesche, che volevano monitorare costantemente lo stato dei loro locomotori. Altri clienti utilizzano i loro prodotti per vendere trattori 'intelligenti', altri ancora per rendere più efficienti i macchinari per le dialisi. Nella quarta rivoluzione industriale, "la Germania è tra i Paesi più promettenti e innovativi, e la nostra sede italiana ha più relazioni con loro che con l'Italia", ammette il ceo.