La Bce commissaria Banca Carige

I tre commissari straordinari proseguiranno le attività di rafforzamento patrimoniale, rilancio commerciale attraverso recupero delle quote di mercato nei segmenti core, derisking attraverso la riduzione dei non performing loan e ricerca di possibili 'business combination'. Inoltre è in corso la stesura del piano industriale. Tra i primi atti della nuova gestione dell’istituto ci sarà anche l’avvio di riflessioni con lo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che ha sottoscritto circa 320 milioni di euro del bond subordinato emesso da Carige, "per rivalutare l’operazione alla luce del nuovo quadro" e per consentire il proseguimento delle attività di rafforzamento patrimoniale dell’istituto.

Per Modiano il commissariamento "semplificherà e rafforzerà la governance di Carige e di conseguenza l’esecuzione della strategia in un quadro di sana e prudente gestione". Innocenzi, infine, sottolinea che "i vantaggi in termini di stabilità della banca si tradurranno in benefici per i clienti, i dipendenti e il territorio".