Borse europee deboli, preoccupa Ws

16 January 2019, Hessen, Frankfurt/Main: A stock trader observes his monitors on the floor of the Frankfurt Stock Exchange. The German stock market reacted calmly the day after the rejection of the Brexit agreement by the British parliament. Photo: Arne Dedert/dpa (Arne Dedert / IPA, Frankfurt/Main - 2019-01-16) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Avvio di seduta debole per le Borse europee, che partono contrastate. La Borsa di Milano cede lo 0,3% a 21.123 punt i, Madrid lo 0,14%. Sono positive ma con rialzi contenuti Londra (+0,5%), Francoforte (+0,2%) e Parigi (+0,11%).

Sui mercati, si accentuano i timori per un rallentamento della crescita globale: le Borse asiatiche sono per lo più negative sulla scia dei ribassi di Wall Street, che ieri ha chiuso in calo con il Dow Jones a 25.625 punti (-0,13%) e con il Nasdaq a 7.643 (-0,6%) dopo il calo del rendimento del Treasury americano a dieci anni sotto la soglia del 2,4%, un livello che ha preoccupato gli investitori in quanto indicatore di una possibile recessione. I rendimenti dei bond sono in calo anche in Australia, Nuova Zelanda e Giappone. La Borsa di Tokyo è pesante a fine seduta e cede l'1,6% a 21.033 punti.

Sul paniere di Milano ritracciano le banche dopo lo sprint della vigilia. Banco Bpm è maglia nera e cede l'1,3%. In rosso Unicredit (-1,18%), Ubi (-0,6%), Bper (-0,3%), Mps (-0,4%) e Intesa sp (-0,5%). Anche Fca tira il fiato e segna -1,15%. Partenza in rialzo per Moncler (+1,07%), Campari (+0,57%), Leonardo (+0,4%). Technogym segna un ribasso del 2,6% a 10,8 euro nonostante i risultati del 2018, che vedono utili e dividendo in forte crescita.