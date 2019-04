Borsa, mercati chiusi per festività

(Fotogramma)

Piazze finanziarie europee chiuse per le festività del venerdì santo. Le contrattazioni riprenderanno regolarmente martedì 23 aprile. La prossima sarà la settimana degli istituti di credito europei. Dopo i numeri dei colossi a stelle e strisce, è il turno dei cugini europei e le attese degli analisti non sono eccessivamente improntate all’ottimismo alla luce di un contesto macroeconomico che continua ad essere caratterizzato dalla debolezza, dall’incertezza in arrivo dal fronte commerciale, dalla Brexit e dalla recente inversione a U messa in campo dalle maggiori banche centrali. (in collaborazione con money.it)