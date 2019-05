La tecnologia a servizio della finanza personale

Sempre più spesso ci si ritrova con la calcolatrice in mano a fare i conti per monitorare entrate e uscite mensili per vedere quanto si ha speso e quanto si è riusciti a risparmiare. Gestire i propri soldi non è semplice, ma le migliori app per la finanza personale possono essere validi assistenti finanziari e salvadanai digitali per aiutare gli utenti a risparmiare, connettersi con il proprio conto bancario, tenere traccia delle spese e delle bollette da pagare, monitorare il punteggio di credito e creare/gestire il proprio portafoglio di investimenti.

Le migliori applicazioni offrono diverse funzionalità come promemoria via notifica push, scadenze di fatturazione, wallet condivisi con i familiari, e quasi tutte sono gratuite e disponibili sia per iPhone che per dispositivi Android.

Tra le app più conosciute del settore risparmio troviamo Oval Money, che consente di monitorare le spese e accumulare risparmi in modo automatico per raggiungere i propri obiettivi con facilità. Poi c’è Mint, che fornisce la situazione finanziaria completa in un unico posto, mostra le spese effettuate, consente di creare un budget a cui attenersi, di pianificare pagamenti delle utenze e di tenere traccia degli investimenti.

Se si desidera creare portafogli con amici e familiari per gestire le spese condivise c’è Spendee, l’app dove è possibile importare le transazioni bancarie e scoprire dove vanno a finire i soldi ogni mese, monitorando i progressi verso il target prefissato.

Chi vuole comprare, gestire e vendere criptovalute o inviarle agli amici in tutta sicurezza ha a disposizione Coinbase, che consente di scambiare la maggior parte di monete virtuali (Bitcoin, Ethereum, Litecoin…) e di impostare avvisi di prezzo per sapere quando è stato raggiunto il prezzo target di vendita o acquisto.