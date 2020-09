Mercoledì nero per Piazza Affari, si teme una recessione

Giornata da dimenticare per il FTSE Mib (-2,53%, 20.020,28 punti), maglia nera d’Europa. A pesare sulle quotazioni del principale paniere milanese è stato lo sfociare dei timori per una nuova recessione, spuntati dapprima con il dato negativo sul Pil tedesco, e poi con l’inversione della curva dei tassi americana prima volta dal 2007. Il calo dello spread tra BTp e Bund a 215,41 punti base non favorisce i bancari, che hanno chiuso in profondo rosso (in collaborazione con money.it).