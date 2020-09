Ftse Mib in calo, vendite su Atlantia e Buzzi

Chiusura in rosso per l’indice principale del listino milanese, il Ftse Mib, che ha terminato la settimana a 23.259,33 punti (-0,36%). Spiccano, in negativo, le performance di Atlantia (-1,85%) e Buzzi Unicem (-3,1%): sulla prima pesa la probabile revoca delle concessioni mentre la seconda ha dovuto fare i conti con la bocciatura a "underweight" annunciata da Morgan Stanley. Lo spread si è confermato in quota 170 punti base (168,9 pb) (in collaborazione con money.it).