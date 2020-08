Moody's: "Nei prossimi 12-18 mesi peggiora qualità credito imprese italiane"

(Fotogramma)

La qualità creditizia delle società italiane continuerà a peggiorare nei prossimi 12-18 mesi per l'impatto pesante determinato dal coronavirus. E' la posizione di Moody's Investors Service, che in un report fa notare come la "già debole crescita" dell'Italia è stata "aggravata" dalla pandemia.

I fattori chiave che determineranno un ulteriore deterioramento della qualità del credito, sottolinea l'agenza di rating, "sono una combinazione dell'epidemia di coronavirus, che pesa su una crescita già debole, e il fatto che le società italiane sono state esposte a misure di lockdown più rigorose e lunghe rispetto a quelle di molti altri Paesi europei".

Il rischio di un'ulteriore erosione della qualità del credito "è più elevato per i settori più esposti al coronavirus, come i beni di consumo durevoli, i giochi, i trasporti, i produttori di automobili e i settori delle forniture automobilistiche", afferma Paolo Leschiutta, Senior Vice President.