Sondaggi politici, "Fdi sale al 17,2%"

A una decina di giorni dall'insediamento, la fiducia nel nuovo governo e nel premier Mario Draghi "resta ai massimi" attestandosi rispettivamente al 62% e al 69%. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato da Ipsos per il Corriere della Sera. Per quanto riguarda i partiti, scrive Nando Pagnoncelli, Fratelli d'Italia "fa segnare una crescita del 2,2% attestandosi al 17,2% e scavalcando il M5S che con il 15,4% arretra di 0,9%, come pure il Pd che si mantiene al secondo posto con il 19%". Forza Italia "con il 7,6% arretra del 2,6%, seguita da Iv con il 2,9% (+0,5%), Azione e +Europa appaiati al 2,3%". Tra le principali forze della maggioranza, la Lega è stabile al 23%.