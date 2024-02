Ambiente: Mazzoncini (A2a), “Termovalorizzatore riscalda 12.500 cittadini a zero Co2”

“Questo intervento porta l'efficienza del nostro termovalorizzatore di Brescia al 98%. Recupera il calore dei fumi per scaldare 12.500 nostri cittadini a Brescia sostanzialmente a CO2 zero perché è calore già prodotto dall'impianto”. Così Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, la Life Company che ha organizzato l’evento ‘Più energia in circolo’, presso il termoutilizzatore di Brescia per presentare la nuova tecnologia che renderà l’impianto ancora più efficiente e sostenibile, contribuendo alla decarbonizzazione della città.