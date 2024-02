Ambiente, sindaca Castelletti: "Termoutilizzatore efficientamento al 98%"

Con l’implementazione tecnologia applicata al termoutilizzatore “l'efficienza in questo momento è del 98%, con la richiesta di andare anche oltre”. Così la sindaca di Brescia Laura Castelletti, commentando l’impegno della life company A2a per migliorare la sostenibilità della città di cui è prima cittadina, a margine dell’evento organizzato da A2a ‘Più energia in circolo’, durante il quale è stata inaugurata la nuova tecnologia che renderà il termoutilizzatore di Brescia ancora più efficiente e sostenibile, contribuendo alla decarbonizzazione della città.