Ecomondo e Key Energy, ministro Costa al taglio del nastro

Sarà il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a inaugurare i saloni internazionali Ecomondo e Key Energy, alla Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre con l’organizzazione di Italian Exhibition Group. Nel quartiere espositivo, sarà protagonista l'innovazione in materia di economia circolare ed energie rinnovabili: la 22esima edizione di Ecomondo avrà il suo fulcro sul nuovo paradigma della circular economy; la 12esima edizione di Key Energy accende i riflettori sui settori strategici delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Oltre alla parte espositiva, in programma ci sono oltre 200 appuntamenti internazionali coordinati dai comitati scientifici presieduti da Fabio Fava (Ecomondo) e Gianni Silvestrini (Key Energy). Il 6 novembre si terranno il convegno su “Climate Business Opportunities – IFC role and strategy in supporting climate friendly projects in Africa” e il Forum sino-italiano “Green Industry Development” presieduto da Francesco La Camera, direttore generale Sviluppo Sostenibile del ministero dell'Ambiente, e dall’Energy Saving and Comprehensive Utilization Department del ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica in Cina.

Il 7 novembre si svolgerà il webinar “Le ecoprofessioni del futuro, studiare e far ricerca in Canada”, a cura dell’ambasciata del Canada. Giovedì 8 novembre si celebrerà la Giornata dedicata al Marocco.

Ad Ecomondo, focus internazionale sulla bioeconomia con le eccellenze industriali, le novità in fatto di new materials, bioraffinerie, bio metano.

Si rafforza quest’anno la presenza della Commissione Europea con un proprio stand, il summit europeo sul fosforo (European Nutrient Event, per la prima volta in Italia dopo Basilea e Berlino), spazio alla strategia europea sulla plastica, alle esperienze più interessanti che operano a livello europeo nella gestione e valorizzazione della risorsa idrica e il tema della bonifica di suoli, la riqualificazione di siti e aree portuali.

Altri temi in agenda: prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, trattamento e purificazione dell'aria indoor e outdoor, monitoraggio di emissioni ed effluenti gassosi.

A Key Energy è centrale il tema dell’efficienza energetica, che nel 2017 ha visto investiti 6,7 miliardi di euro, con incrementi continui e confermati anche nel primo semestre 2018. In fiera, focus sul settore eolico, del fotovoltaico e dello storage, stimolati da una prospettiva di produzione di energia solare che in Italia dovrebbe triplicare al 2030 sulla spinta dei nuovi obiettivi dell’Unione Europea. Key Energy ospiterà anche la nuova edizione di Città Sostenibile, che abbraccia tutti i temi collegati al concetto di smart cities.

Alla Fiera di Rimini le prime due giornate di lavori vedranno al centro dell’attenzione gli Stati Generali della Green Economy, promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy e in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Quest’anno ruoteranno intorno al tema Green economy e nuova occupazione per il rilancio dell'Italia e si svolgeranno in due sessioni plenarie e cinque sessioni tematiche di approfondimento e consultazione.

La sessione plenaria di apertura del 6 novembre mattina vedrà, alla presenza del ministro dell'Ambiente, la presentazione della Relazione sullo stato della green economy 2018, all’interno della quale oltre ad un aggiornamento dell’analisi di alcuni settori e temi strategici della green economy italiana, verrà proposto uno studio su alcune scelte di investimenti green e verrà illustrato un pacchetto di sette priorità per il legislatore.