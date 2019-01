Climate Strike anche in Italia, il primo oggi a Montecitorio

(Foto Adnkronos)

Arriva in Italia il Climate Strike, lo sciopero per il clima ispirato all'iniziativa della giovane Greta Thunberg, quindicenne di Stoccolma che da settembre, ogni venerdì, 'sciopera' da scuola per piazzarsi davanti al Parlamento svedese sollecitando i parlamentari ad occuparsi dei cambiamenti climatici. Primo appuntamento oggi, 18 gennaio, a Roma in piazza Montecitorio dove alle 12.30 alcuni cittadini si sono incontrati per protestare contro la mancanza di azione rispetto al cambiamento climatico che minaccia il Pianeta. (VIDEO)

Tra i presenti, anche l'attore Massimo Wertmüller. L'iniziativa di oggi punta a diventare un appuntamento fisso, proprio come quello di Greta, ispiratrice della protesta che, con il suo piccolo esempio di disobbedienza civile, ha catturato l'attenzione delle persone in tutto il mondo. E in molti ora stanno rispondendo al suo appello a scendere in piazza ogni venerdì.

"Anche noi abbiamo voluto rispondere all'appello di Greta - fanno sapere i cittadini che hanno organizzato l'iniziativa - ci siamo presi l'impegno di creare un appuntamento settimanale usando i suoi hashtag #ClimateStrike e #FridaysforFuture. Chiunque ha a cuore la salute del pianeta e crede nel bisogno di cambiare rotta è benvenuto".