Acli Roma, nel 2018 recuperati oltre 39mila kg di pane

(Adnkronos)

Nel solo 2018 sono stati recuperati 39.581 kg di pane (124.558 kg dall'inizio del progetto) e 7.258 kg di ortofrutta invenduti, per un valore economico di circa 107mila euro (335mila euro dall'avvio dell'iniziativa), un totale di 4.000 persone raggiunte ogni giorno attraverso la rete degli enti caritatevoli e oltre un milione di pasti accompagnati.

Sono gli sviluppi del progetto ‘Il Cibo Che Serve’ presentato dalle Acli di Roma in occasione di ‘Primo: Non Sprecare - Alimentare il valore del cibo’, evento che si è svolto questa mattina presso la sede dell’Enpam a Roma in occasione della VI Giornata Nazionale di Prevenzione allo Spreco Alimentare.

"Questa giornata - dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e Provincia - ha per noi un significato particolare, perché la lotta allo spreco alimentare è diventata una delle nostre battaglie principali alla quale affianchiamo un forte impegno per la prevenzione e la promozione di stili di vita sani attraverso iniziative di educazione e sensibilizzazione che coinvolgono anche i più piccoli".

"Inoltre - aggiunge Borzì - il nostro progetto non soltanto ottiene risultati importantissimi in termini numerici e mette in rete 45 esercizi commerciali, 50 enti solidali e 6 Municipi della Capitale, ma allo stesso tempo propone percorsi di inclusione attiva, per non offrire alle persone indigenti soltanto un pasto, ma una vera occasione per reinserirsi nella società. È proprio con questo spirito che sono nati nella città di Roma 6 presidi solidali, punti di distribuzione delle eccedenze alimentari recuperate, ma anche luoghi in cui assicuriamo esigibilità dei diritti, assistenza socio-sanitaria, sportelli di sostegno psicologico e occasioni di aggregazione".

"Allo stesso tempo è stata realizzata 'Roma che Serve', un'app gratuita per gli smartphone, che da un lato semplifica le donazioni di cibo, ai fini solidali, da parte delle realtà produttive a favore delle associazioni caritatevoli, e dall'altro lato permette a chi vive situazioni di bisogno di scoprire a Roma e Provincia dove potersi rivolgere per trovare da mangiare, un letto per dormire o un posto per lavarsi", conclude.