PRG Retail Group ottiene la Certificazione per la Parità di Genere

Un nuovo standard di eccellenza per il leader nel settore dell'infanzia e del giocattolo

Nel panorama del retail italiano, un nuovo standard di eccellenza si profila con l'annuncio del PRG Retail Group, leader nel settore dell'infanzia e del giocattolo con marchi rinomati come Prénatal, Toys Center, Bimbostore e FAO Schwarz. L'azienda, nota per la sua vocazione inclusiva e il costante impegno verso la parità di opportunità, ha raggiunto un traguardo significativo: la Certificazione per la Parità di Genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022, conferita da KIWA Cermet, un ente leader globale nel Testing, Ispezioni e Certificazioni.

Essere tra le prime società retail italiane ad ottenere questa certificazione è un risultato significativo e riflette l'impegno tangibile del PRG Retail Group verso l'Agenda 2030 e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, il Gruppo si allinea al Goal 5 dell'Agenda 2030 e alla Mission 5 del PNRR, focalizzate sull'empowerment delle donne e delle ragazze.

Amedeo Giustini, CEO del PRG Retail Group, ha espresso con orgoglio il significato di questo riconoscimento, evidenziando come rifletta appieno la cultura aziendale e l'impegno concreto verso l'inclusione. "Siamo certi che attingere alla ricchezza di capacità e professionalità diverse che si confrontano nella realizzazione dei medesimi obiettivi renda l’azienda più solida oltre che più equa", ha dichiarato Giustini. Inoltre, ha sottolineato che le donne rappresentano il 78% del personale dell'azienda, ponendole quindi al centro della strategia aziendale, in linea con la Mission 5 del PNRR.

La certificazione è stata conferita dopo un'analisi approfondita, che ha coinvolto sia indicatori qualitativi che quantitativi, nonché interviste ai dipendenti in sei diverse aree chiave. Questo processo ha esaminato la cultura aziendale, la governance, le pratiche HR, le opportunità di crescita neutre dal punto di vista del genere, l'equità salariale, e la conciliazione vita-lavoro.

Per il PRG Retail Group, questa certificazione non rappresenta solo un traguardo raggiunto, ma piuttosto un impegno continuo verso un miglioramento costante. L'azienda si propone di continuare a implementare azioni concrete, supportate dal Comitato Guida, all'interno di un piano strategico volto a promuovere la parità di opportunità e l'equità come pilastri fondamentali della sua gestione aziendale.