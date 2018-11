Viaggio di Goethe, Vienna Cammarota in cammino /Video

Come da programma, è partita alle 6.17 del 28 agosto, dalla collina di Karlovy Vary, Repubblica Ceca, Vienna Cammarota, guida ambientale escursionistica Aigae. Ripercorrerà a piedi il viaggio che lo scrittore tedesco Wolfgang Goethe compì nel 1786 in Italia, attraversando prima la Boemia, la Baviera in Germania, l’Austria; entrerà in Italia il 20 settembre (Video).

Unica deviazione nell’Italia Centrale per raggiungere le zone terremotate e per visitare il Parco Nazionale dell’Abruzzo dove ad accoglierla ci saranno ben 4000 guide ambientali escursionistiche Aigae da tutta Italia.

Ben 2500 i km da percorrere, 23 le città da attraversare tra Repubblica Ceca, Germania, Austria.